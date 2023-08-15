أحمد الشيخ: الأهلي والزمالك فاوضوني.. وظروفي أثرت عليا

أكد أحمد الشيخ لاعب فريق طلائع الجيش انه تلقى عروض من القطبين.



وقال الشيخ لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك كان يريدني اثناء فترة الاتحاد السكندري لكن حدثت ظروف شخصية لي بعدما كنت اقدم مباريات جيدة في بداية مشواري مع الفريق.

وتابع: توفى والدي ثم توفت زوجتي بعد 4 شهور، كنت اذهب للتدريب والعب مباريات لكن لم أكن انا بسبب الصدمة، والدتي وزوجتي الثانية والمدرب ماكيدا كانوا أبرز من تضامن معي خلال هذه الظروف.

واكد: تواصل معي من الأهلي سيد عبد الحفيظ ومن الزمالك اسماعيل يوسف، الأبيض كان الأكثر جدية، لكن لم تكتمل المفاوضات ورحلت إلى طلائع الجيش حينها..