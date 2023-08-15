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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يكشف كواليس فسخ عقد أموتو.. ومصير إبراهيم حسن مع الفريق

صدى البلد

 كشف محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن تفاصيل فسخ تعاقد اللاعب النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق بالتراضي.

وقال سلامة في تصريحات لبرنامج ملعب الشمس على قناة الشمس: "قررنا فسخ عقد أموتو بالتراضي؛ بسبب ارتفاع مرتبه، بجانب زيادة سعر الدولار مؤخرا، الأمر الذي يفوق قدرات النادي المادية".

وأضاف: "الاتحاد السكندري رفض إبرام صفقة تبادلية مع البنك الأهلي، بضم لاعبين اثنين ورحيل هشام صلاح للفريق، حيث يفضل النادي الحصول على مقابل مادي".

ولفت إلى أن الاتحاد تلقى عرضا لضم مابولولو، لكن الصفقة تعثرت؛ نتيجة عدم قدرة النادي الليبي على سداد قيمة الصفقة كاش.

وواصل: "من الوارد رحيل إبراهيم حسن لاعب الفريق، في ظل عدم قناعة طارق العشري المدير الفني بقدراته وتحفظه على أدائه".

وأردف: "الاتحاد السكندري سيدعم قلب الدفاع والهجوم في انتقالات الصيف، بجانب ضم جناح أيمن؛ حال رحيل إبراهيم حسن بشكل نهائي".

وختم تصريحاته: "الاتحاد السكندري هدفه التواجد بالمربع الذهبي الموسم المقبل للمشاركة في البطولات الإفريقية، وهناك مشروع يقوده طارق العشري من خلال النزول بالأعمار السنية داخل الفريق".

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