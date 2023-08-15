في ذكرى ميلاد هدى سلطان.. حفظت القرآن وسر انفصالها عن فريد شوقي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان التي لقبت بـ"وتد" الدراما المصرية التي تربعت لسنوات طويلة على عرش أفلام "الترسو" مع الفنان فريد شوقي، لتترك إرثا كبيرا من الفن بين سحر القصة وقوة الآداء لتحقق قمة المجد الفني خلال تلك الفترة وتكون نجمة شباك الترسو.

وقد ولدت "بهيجة عبد السلام عبد العال الحو" في 15 أغسطس 1925، وترعرعت وسط عائلة إقطاعية، بقرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وكانت الثالثة بين 5 أبناء أكبرهم شقيقها الفنان محمد فوزي الذى يكبرها بـ7 سنوات، تلته شقيقتهما الفنانة هند علام، وبدأت حياتها الفنية عام 1950 من خلال فيلم 'ست الحسن'، بعدها مثلت في عشرات الأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية.

وقد حفظت القرآن الكريم كاملا في صغرها بكتاب قريتها، حيث اعتاد والدها استقدام شيخة تقرأ القرآن للنساء صباحًا وبشكل يومي، وكان يفعل نفس الشيء لأشقائها الذكور، وبمرور الأيام نمت لديها هواية الغناء والتلاوة، وازداد طموحها لاحتراف الغناء في القاهرة مثلما فعل قبلها شقيقها محمد فوزي.

وغنت هدى سلطان لأول مرة أمام الجمهور عام 1937 في إحدى حفلات المدرسة التي أقيمت على مسرح البلدية في طنطا، بأغنية لأم كلثوم، وعندما بدأت تلمح برغبتها في الغناء وأن تكون مطربة مثل شقيقها، زوجتها عائلتها من شخص يدعى محمد نجيب، وهي لا تزال في عمر 14 عاما، وأنجبت ابنتها الكبرى "نبيلة".

انتقلت بغد ذلك إلى القاهرة بصحبة زوجها في منتصف الأربعينيات، وأصرت على اقتحام مجال الفن، فتم طلاقها بعد أقل من عامين بسبب غيرته الشديدة ورغبته في اعتزالها الفن والتفرغ للمنزل، وانتقلت للعيش مع شقيقها محمد فوزي الذي وقف معها وساعدها وتعرفت على الفنانين والشعراء والموسيقيين من خلاله، وبدأت ممارسة هوايتها بالغناء في حفلات أعياد الميلاد والخطوبة والزواج.

درست "سلطان" على يد الملحن أحمد عبد القادر الذي وصل بها فيما بعد للاعتماد كمطربة في الإذاعة، وسمعها الموسيقار رياض السنباطي فتنبأ لها بمستقبل باهر في عالم الغناء وأبدى استعداده للتلحين لها واختارها لمشاركته بطولة فيلمه السينمائي الوحيد "حبيب قلبي" عام 1952، إخراج حلمى رفلة، وبعد ذلك انطلق صوتها من الإذاعة بأغنية "حبيبي مالقيتش مثاله سلطان على عرش جماله".

وبدأت بعد ذلك مشوارها السينمائي عام 1950، ووقعت عين المنتج جبرائيل نحاس عليها، وأعجب بموهبتها، وعرض عليها أن تعمل في فيلم "ست الحسن" للمخرج نيازي مصطفى، وعرض عليها عقد احتكار لـ3 أفلام دفعة واحدة، ووافقت "هدى" دون تردد.. وقدمت العديد من الأفلام في السينما أشهرها "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" و"جعلوني مجرماً" و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان"، و"وداعا بونابرت" و"الابن الضال" "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح".

وقدمت مع الفنان فريد شوقي خلال فترة زواجهما أكثر من 20 فيلماً قبل انفصالهما بعد رفضها السفر معه وقد استمر زواجهما فترة طويلة وأنجبت منه ابنتيها ناهد ومها.. وقبل زواجها من فريد شوقي تزوجت الفنانة هدى سلطان من منتج سينمائي لكن ُطلقت منه بسبب غيرته من شهرتها، ثم فؤاد الجزايرلي وساعدها كثيرًا، ثم تزوجت من فؤاد الأطراش شقيق الفنان فريد الأطرش، وكانت زيجتيها الأخيرة من المخرج حسن عبد السلام.

كان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد 20 عاماً من انقطاعها عن السينما في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكى وظهرت كضيفة شرف.. كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى"، وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي".

وقد قفت هدي سلطان على خشبة المسرح عدة مرات وقدمت أفضل العروض التي مازلت عالقة في أذهان الكثيرين منها: "سيد درويش، وبمبة كشر، و المالك الأزرق، والحرافيش، وداد الغازية، دقة قلب، ألوان السماء السابعة، كان زمان".

واستطاعت هدى سطان أن تؤسس لنفسها مكانة خاصة في عالم الفن، حيث تعد من أشهر الفنانات في السينما والدراما المصرية، وأعمالها تركت بصمة خاصة، كما تمكنت من أن تكون من أبرز الفنانات اللاتي جسدن دور الأم على الشاشة فهي حالة فنية متكاملة.

رحلت هدي سلطان عن عمر ناهز الـ80 عاما بسبب إصابتها بمرض السرطان في الخامس من يونيو عام 2006،