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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية بالمنزل

طريقة عمل شوكولاتة
طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا

تعتبر النوتيلا  هي أحد الأطعمة التي يعشقها الكثير الكبار والصغار ، ولذلك يمكن أن تقومي بعمل النوتيلا في المنزل بأقل التكاليف للشيف منال الكومي.

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المقادير لعمل شوكولاتة النوتيلا

كوب حليب سائل
5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة خام
ملعقة نسكافيه
كوب سكر
نصف كوب زيت


طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا

في وعاء، يخفق الحليب مع السكر والنسكافيه والكاكاو جيداً.
- يضاف الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كالمايونيز.
- يسكب شوكولا النوتيلا في وعاء ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام..

فوائد تناول الشكولاتة 

وجدت أبحاث في مجلة القلب الأمريكية أن تناول ثلاث إلى ست قطع من الشوكولاتة أسبوعيا يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 في المائة.

وتشير دراسة أخرى نُشرت في مجلة BMJ إلى أن العلاج قد يساعد في منع الرجفان الأذيني (أو A-fib) ، وهي حالة تتميز بعدم انتظام ضربات القلب.

وكان لدى الأشخاص الذين يتناولون قطعتين أو ست في الأسبوع مخاطر أقل بنسبة 20 في المائة في تطوير حالة الرجفان الأذيني A-fib مقارنة مع أولئك الذين يستهلكونها بشكل أقل من مرة واحدة في الشهر.

ويعتقد الباحثون أن خصائص مضادات الأكسدة وما تحتويه الشوكولاتة على الماغنسيوم من الكاكاو قد تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية ، والحد من الالتهابات ، وتنظيم تكوين الصفيحات ، وهي عوامل تساهم في نبض القلب، إضافة إلى أهمية الشوكولاتة في خفض ضغط الدم، والأدهى إن الشوكولاتة تقلل من خطر الإصابة بالسكري.

وأجريت دراسة أوروبية أخرى على أكثر من 150،000 ألف شخص، أفادت بأن تناول حوالي 2.5 أوقية من الشوكولا في الأسبوع كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 10 في المائة في خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري - وكان ذلك حتى بعد تناول السكر المضاف، وهو ما يظهر إن الشوكولاتة تعمل تعمل كمضاد حيوي.

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