سامح عبدالله: الشوربجي ساهم في إعادة الأصول لـ بعض المؤسسات الصحفية

أكد سامح عبدالله الكاتب الصحفي وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تذليل أي عقبات أمام المؤسسات الصحفية، والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية.

وأضاف سامح عبدالله، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الشوربجي، أعاد لـ المؤسسات الصحفية الكثير من الأصول الخاصة به، وأن المؤسسات الصحفية لها تاريخ كبير لا يستطيع أحد أن يلغيه.

وأشار إلي أن الشوربجي، يسعى دائمًا لـ التطوير، وأن استغلال الأصول سينتج عنه وفرة في الأموال من أجل الانفاق وتلبية احتياجات المؤسسة.