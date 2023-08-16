تعيين 24 شابا من ذوي الهمم في 3 منشآت من القطاع الخاص بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة تعيين 24 شابا من ذوي الهمم، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة، في 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة؛ وذلك في إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع بتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتدريبهم في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة؛ تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوي الهمم وتدريب مهني مناسب لنوع الإعاقة الخاصة بهم، وذلك لدمجهم في سوق العمل والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تنمية المجتمع.

توقيع 24 عقد عمل لذوي همم بحضور مسئولي 3 شركات

وأوضح مدير مديرية العمل بالقاهرة أحمد عزاز - في تقريره الذي تلقته الوزارة، الثلاثاء - أنه جرى توقيع 24 عقد عمل لذوي همم بحضور مسئولي 3 شركات وهي: الإسراء فارما، فندق لوباساج، وCRIF، وذلك بحضور مديحة سيد، رحاب عبده، وهدير رجب من مكتب تفتيش مصر الجديدة.. منوها إلى حرص المديرية على متابعة تشغيل ذوي الهمم في المنشآت التي وفرت فرص العمل، والتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وأضاف مدير المديرية استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العاملين داخل المنشآت التي يعمل فيها 20 عاملا فأكثر، طبقا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.