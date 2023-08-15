برعاية شيخ الأزهر.. بدء احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات»

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات»، والتي ينظمها «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف»، اليوم الثلاثاء، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من السادة المحافظين والفنانين والمثقفين وقيادات الأزهر الشريف.

وتقام احتفالية تكريم الفائزين في الموسم الثالث مسابقة «مواهب وقدرات»، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت شعار «إبداع وتميز»، حيث تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

IMG-20230815-WA0071