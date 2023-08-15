المؤبد لمتهم شارك مع 4 أخرين في قتل شخص بسبب خلافات بينهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين – سبق الحكم عليهم – بقتل شخص في دائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لخلافات بينهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم ويدعى "ا ا ك" وشهرته "منص" قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين، سبق الحكم عليهم، بقتل المجنى عليه "عادل م س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلاف سابق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه، حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.