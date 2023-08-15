زحام مرورى على الطريق الزراعي بسبب حادث تصادم في القليوبية

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي زحاما مروريا بالقليوبية، بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة نارية على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة قليوب، وتواجد رجال المرور لفتح الطرق البديلة وتنظيم حركة السيارات.



تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة بوجود حادث بالقرب من مدينة قليوب على طريق مصر إسكندرية الزراعي.



وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.



كما انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.