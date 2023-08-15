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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نبيلة مكرم تطالب بعقد ندوات لتوعية طلاب المدارس بالصحة النفسية

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

انطلق المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي لإطلاق "برنامج تدريبي  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي أنها تشكر وزارة التربية والتعليم علي تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي: نحن في حاجة الي كسر وصمة عار المرض النفسي وتوعية الطلاب في ندوات عن أهمية الصحة النفسية.

أشارت  رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي : طلابنا صغار يمرون بالكثير من الظروف التي تؤثر عليهم ورأينا أننا نوجه الاخصائي النفسي لكي يكتشف المرض النفسي عند الطفل في المرحلة الاولي من عمره لذلك سوف نقوم بعمل تدريب للاخصائيين الاجتماعيين في المدارس خاصة اخصائي المرحلة الابتدائية.

وأكدت  رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي  بعد تطبيق ذلك علي المدارس التجريبية سيتم تعميم ذلك علي جميع مدارس الجمهورية.


أشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي أن هذا المخرج للبرنامج التدريبي جاء بعد جهد كبير يضم العديد من أساتذة الجامعات ودكاترة نفسيين وتم التعاون مع مؤسسة التعليم أولا في ذلك .

وأكدت  رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي أن التدريبات سوف تبدأ يوم ١٩ أغسطس الجارى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

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