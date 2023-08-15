بنظامه القديم.. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة موعد ومكان مباراة السوبر المحلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يستفسر فيه عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة موعد ومكان مباراة السوبر المحلي بنظامه القديم

وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها، وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

وجاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.