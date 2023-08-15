التنازل كلمة السر.. الناتو يطرح اقتراحا صادما بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

اعترف مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، بأن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلي الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وحسب صحيفة “VG” النرويجية، قال جنسن: "أعتقد أن أحد الحلول قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي وتحصل على عضوية الناتو في المقابل".

وأوضح أن “هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نهاية الصراع في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، سخر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف من فنلندا بسبب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

انضمت فنلندا إلى حلف الناتو في أبريل من العام الجاري 2023 لتصبح العضور رقم 31 في الحلف.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى عبثية موقف فنلندا وانضمامها إلى الناتو من خلال نشر مزحة عبر حسابه بموقع "تليجرام"، وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية.