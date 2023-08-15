شمس الكويتية: عايشة في مصر من سنين وهذا سبب قلة مشاهدي بسره الباتع

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها سعيدة بطرح أغنيتها الجديدة “أنا عايزة بحر” في مصر، مشيرة إلى أنها تستعد لطرح المزيد من أغاني ألبومها الجديد باللهجة المصرية.

وكشف شمس الكويتية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن حبها الشديد لمصر، التي تقيم بها، ولديها منزل خاص منذ سنوات هنا، وتقضي معظم أوقاتها مؤخرا في الساحل الشمالي.

وتحدثت شمس الكويتية عن تجربتها التمثيلية مع المخرج خالد يوسف، في رمضان الماضي من خلال مسلسل “سره الباتع”، قائلة إنها لم تحب تجربة التمثيل وليست مستعدة لتكرارها.

وأوضحت شمس الكويتية، سبب عدم رغبتها في تكرار تجربة التمثيل، مشيرة إلى أنها تحب حياة الحرية والانطلاق، والممثلين حياتهم محصورة ما بين الكارافان ومواعيد التصوير.

وعن ظهورها المتأخر في مشاهد مسلسل “سره الباتع”، أكدت شمس الكويتية على أن ذلك حدث بناء على طلب منها بعدما ألح عليها المخرج خالد يوسف للمشاركة في العمل، وطلبت منه تخفيف مشاهدها، قدر الإمكان.

وشاركت شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.