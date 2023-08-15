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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناريو الكوري.. إعلان غير مبشر من أوكرانيا حول “خطة السلام” لإنهاء الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات، بشأن خطة زيلينسكي للسلام، مؤكدا أنه لا يمكن إظهار مرونة في التفاوض إلا من أجل تبادل نقاطها.

وحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، قال دانيلوف، مجيبًا عن سؤال حول إمكانية جعل خطة زيلينسكي "أكثر مرونة": "يمكننا تغيير تسلسل النقاط إذا أردت".

كما نفى دانيلوف، معلومات عن الضغط المزعوم الذي مارسه الحلفاء على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا.

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وعن احتمال حدوث "سيناريو كوري" لأوكرانيا، قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: "التقارير حول هذا الضغط المزعوم لم يؤكدها أي شيء.. إنها موجودة فقط على الإنترنت... ولم يشر الشركاء إلى أي التزامات بالتفاوض".

زيلينسكي كييف أوكرانيا روسيا

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