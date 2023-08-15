في محطته الثالثة بصعيد مصر.. مدير الجامع الأزهر يتفقد رواق قنا

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء فرع الرواق الأزهري بمعهد قنا النموذجي الابتدائي بمحافظة قنا، حيث تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وعلى هامش زيارته عقد د. عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، ورئيس الإدارة المركزية، الشيخ تاج الدين أبو الوفا، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق وذلك لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.



كما تفقد مدير الجامع الأزهر، رواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك في إطار اهتمام الإدارة العامة للجامع الأزهر، بمتابعة سير الدراسة برواق القرآن الكريم والتجويد، ورواق العلوم الشرعية والعربية.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر ، والوفد المرافق له ، بعض محاضرات لبرنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.



وحث مدير عام الجامع الأزهر ، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تتمتع بإقبال كبير من راغبي دراسة العلوم الشرعية والعربية وحملة كتاب الله؛ حيث تضم ٤٦ فرعا لرواق القرآن الكريم بإجمالي ٩٤٠٠ دارس، إضافة إلى ٩٠٤ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية بمراحله المختلفة.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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