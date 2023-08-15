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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل للطلاب.. جامعة دمياط تستقبل بروفيسور من H.S.V الألمانية

جامعه دمياط
جامعه دمياط

 

استقبل ، اليوم الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط ، Prof. Dr Alaxander  أستاذ اللغة الألمانية بجامعة HSV  الألمانية.
 

ويأتي استقبال رئيس الجامعة ل Prof. Dr Alaxander   اليوم في اطار عقد ورش عمل تدريبية في اللغة الألمانية لطلاب برنامج متعدد اللغات "Polygolot " بكلية الأداب  ، حيث يهدف البرنامج إعداد خريج متميز يجيد التحدث بثلاث لغات وهم
( الإنجليزية والألمانية والفرنسية ) 
 

حضر اللقاء كل من  الدكتور حامد الفار مدير برنامج متعدد اللغات "Polygolot " ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  ، والدكتور أشرف قوطة منسق البرامج ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
و ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والتعاون الثقافى و تبادل الخبرات بين جامعة دمياط وجامعة HSV  

هذا وتبادل الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس الجامعة و Prof. Dr Alaxander   الدروع التذكارية في نهاية اللقاء.

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