وكيل صحة دمياط يشدد على حسن معاملة المرضي

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور علي وحدة عزبة٨ إدارة كفرسعد لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى .

تابع وكيل الوزارة خلال زيارته خدمات الرعاية الأولية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم مناظرة السجلات الطبية بها لتقييم مؤشرات أداء العمل.

كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، كما ناظر مؤشرات أداء الفرق طبية.

وتفقد الطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الاسنان والصيدلية ومكتب الصحة ومدى توافر التطعيمات والأمصال .

وشدد وكيل وزارة الصحة علي حسن معاملة المرضي وذويهم والمتابعة والتقييم المستمر والانضباط الادارى .