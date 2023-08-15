أولاد حريم كريم بدور العرض السينمائي 30 أغسطس

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" عرضه، بدور العرض السينمائي في 30 أغسطس الجاري؛ للمنافسة على إيرادات الموسم الصيفي الحالي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي عن المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب في الجامعة سواء من عائلاتهم أو قصص الحب التي يعيشها. ويعد الفيلم استكمالاً لنجاح "حريم كريم"، والذي عرض في السينما عام 2005، وشاركت في بطولته ياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا.

الفيلم بطولة مصطفى قمر، علا غانم، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان، وغيرهم من النجوم، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

وكانت آخر أعمال المخرج علي إدريس السينمائية، فيلم "الثلاثة يشتغلونها" في عام 2010، وحقق إيرادات كبيرة خلال عرضه في تلك الفترة.