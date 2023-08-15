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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو مش عارف تنتظم على روتين حياتك.. اتبع هذه الحيل يوميا

الروتين
الروتين

يعد الروتين اليومي من أهم أسرار النجاح في الحياة الشخصية والعملية والدراسة ويؤثر أيضا على الانتظام في العبادة لذا من المهم معرفة كيفية الالتزام به 

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ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أهم الصائح التى تساعد في الالتزام ب الروتين اليومي:

اكتب الروتين الذي ترغب فيه في تقويم أو مخطط.
استخدم تطبيق جدولة أو إنتاجية ، مثل  Productive  (الذي يعتمد على الرسوم ولكنه يقدم تجربة مجانية).
اضبط منبهات التذكير لأجزاء مختلفة من الروتين
اكتب مذكرات لنفسك على الملاحظات اللاصقة لتذكيرك بالالتزام ب الروتين اليومي.
اطلب من أحبائك مساعدتك على البقاء على المسار الصحيح ب الروتين اليومي (في حدود المعقول ، يضيف ليم).

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