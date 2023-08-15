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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ضرورة إجراء الفحوصات.. رئيس قسم مسالك بولية يكشف أهم أسباب تأخر الحمل

صلاح زيدان
صلاح زيدان

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أهمية إجراء الفحوصات للمقبلين على الزواج لمعرفة إن كان هناك مشاكل وكيفية حلها، وذلك تجنبا للمشاكل التي قد يواجهها كلا الزوجين بعدم حدوث حمل بعد الزواج بفترة.

وأوضح "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن مرضى الخصية المُعلقة ودوالي الخصية هم الأكثر عُرضة لعدم الإنجاب بعد الزواج، منوها بأن هذه الأمراض تُكتشف من الولادة وهو دور طبيب الأطفال.

وأضاف "زيدان"، أنه عند تأخر الحمل، يقوم الزوج بفحوصات أولا ثم الزوجة لمعرفة سبب تأخر الإنجاب، موضحا أن تحاليل الزوج أسهل من الزوجة، مشيرا إلى وجود فرق بين مصطلحي القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية.

أكثر المراحل التي تظهر بها 

وتابع، أن أكثر المشاكل شيوعا لدى الشباب هي دوالي الخصية، موضحا أنه يمكن اكتشافها بالصدفة ولا يشعر المريض بأي أعراض لها، خاتما أن أكثر المراحل التي تظهر بها هذه المشكلة هي مرحلة المراهقة وما قبل الزواج.

إجراء الفحوصات الزواج عدم حدوث حمل الخصية الم علقة الانجاب تأخر الحمل القدرة الإنجابية

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