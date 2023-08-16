التسجيل في مدينة الأزهر الجامعية للطلاب والطالبات .. رابط التقديم

فتحت جامعة الأزهر، باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالسكن في المدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الجاري وحتى 5 من سبتمبر القادم 2023م.

التسجيل في مدينة الأزهر

وصدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامى (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للسكن في المدينة الجامعية.

وأهابت جامعة الأزهر، بالطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من هنا

طريقة التسجيل في المدينة الجامعية

- الخطوة الأولى تكون لتسجيل بيانات الطالب

- الخطوة الثانية تكون لاستكمال عملية التقديم وتعديل البيانات

المدينة الجامعية لطلاب الأزهر



- الخطوة الثالثة تكون لعرض طريقة التسجيل

- بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه الى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيهًا كود الخدمة (6450).

- بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية وسداد مبلغ 60 جنيهًا فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة استكمال عملية التقديم.

- لا يعتد بتسجيل بيانات الطالب إلا بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية

يعتبر من أبرز هذه الشروط للطالبات عدم السماح للمتزوجات بالسكن فى المدينة الجامعية وهو ما يتم التعامل به منذ عدة سنوات.

كما أنه لا يتم قبول الطلاب أو الطالبات الا إذا كان التقدير العام جيد على الأقل، وألا يكون الطالب / الطالبة من سكان المحافظة التى توجد بها المدينة الجامعية أو ضواحيها، أو وقع عليهما أى عقوبة تستوجب عدم السكن ، وأن يكونوا تقدموا فى الموعد المحدد للإسكان بالمدينة الجامعية، مع استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

أما الطلاب والطالبات المستجدون ( الثانوية الأزهرية )، فيشترط أن يكونوا حاصلين على الثانوية الأزهرية وضمن المقبولين عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، مع استيفاء الشروط السابقة.

وبالنسبة للحالات الاستثنائية، فيمكن حصرها على النحو التالى:

الحالات المرضية (كفيف البصر – شلل أطفال يعوق عن الحركة – شلل رعاش – بتر احد الأطراف يعوق عن الحركة – الحالات المرضية الحرجة التى تستدعى الإقامة قريبًا من الجامعة ) يشترط في الحالات السابقة تقديم شهادة طبية بحالة المريض معتمدة من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة واللجان الطبية التي تحددها.

وفاة الوالد: أن تكون الوفاة خلال العام الدراسي ( خلال عام من تاريخ الوفاة حتى بداية العام الدراسي الجديد )، وكذلك، الكوارث: وهى وقوع كارثة تؤثر على الطالب / الطالبة اجتماعيًا.