المدينة الجامعية جامعة الأزهر .. مكانها وشروط التقديم لها

المدينة الجامعية جامعة الأزهر ، تشترط جامعة الأزهر، على المتقدمين للسكن من الطلاب القدامى، أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى، وألا يكون على الطالب أى عقوبة تستوجب الحرمان من الإقامة، وأن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المطلوبة (صورة بطاقة الطالب، صورة بطاقة ولي الأمر، 6 صور شخصية) كما يشترط للسكن بالمدينة أن يتقدم الطالب في الموعد المحدد لمكتب التنسيق.





وأوضحت جامعة الأزهر ، أن التسكين للحالات الخاصة بنسبة 3% من الأماكن المتاحة طبقًا للائحة المدن (كفيف البصر، شلل رباعي، شلل أطفال، بتر أحد الطرفين، وفاة الوالد خلال العام الدراسي السابق أى ألا يكون قد مر عليه عام على الوفاة حتى بداية الدراسة وتقدم أصل شهادة الوفاة أو أى مستخرج رسمى منها، وألا يكون الطالب يدرس على نظام الانتساب وألا يكون الضامن هو ولي الأمر وتكون صورة البطاقة للطالب وولي الأمر سارية وغير منتهية.





شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية

يشترط إحضار صورة بطاقة الطالبة وصورة بطاقة ولي أمر الطالبة (في حالة الوفاة ولي الأمر إحضار صورة شهادة الوفاة كمبيوتر وصورة شهادة ميلاد الطالب) و4 صور شخصية للطالبة مختومة من الكلية وصورة بطاقة الضامن، ويشترط ملف أبيض للتقديم ودمغة بجنيه ويكتب على أسطر الملف بالترتيب (الاسم بالكامل، الكلية والفرقة والتقدير العنوان كامل، رقم تليفون الطالبة).





شروط يجب مراعاتها عند التقديم

ينبغي كتابة الاستمارة بخط واضح والتأكد من صحة البيانات وكتابة التقدير بخط واضح مع ختمها من الكلية وإمضاء الموظف المختص، وكتابة بيانات الضامن صحيحة (على ألا يكون الضامن هو نفسه ولي الأمر) وختمها من عمل عمل الضامن، وكتابة بيانات الوحدة المحلية وختمها -يشترط أن يكون عنوان الطالبة ببطاقتها مطابقاً للعنوان المدون ببطاقة ولي الأمر، وفي حالة تغير السكن للطالبة لابد أن يكون مر عام كامل على بطاقة الطالبة ووالدها بالنسبة للعنوان الجديد ، وعلى الطالبة أن تتأكد من أن استمارتها للسكن بمدينة البنات وليس البنين.





مكان المدينة الجامعية بالازهر

تتمركز المدينة الجامعية لطلاب الأزهر في مدينة نصر بالحي السادس، ويجاورها، مدينة الطالبات الأزهرية في شارع يوسف عباس ، بمدينة نصر.





بينما توجد مدن جامعية أخرى لجامعة الأزهر، في فروعها بالأقاليم سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي.





تنسيق المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

وفي بداية العام الدراسي الحالي، أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بتسجيل البيانات من هنا





وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن الاستعدادات الجديدة لتسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية، كاشفا أنها ستقوم على تقليل الأعداد في ظل استمرار جائحة كورونا.





وقال عامر، في تصريح لـ صدى البلد، إن المجلس الأعلى للمدن بجامعة الأزهر، استقر على آلية التسكين الجديدة في ظل أزمة كورونا، وهي الأخذ بتقدير العام الماضي في الكليات التي تسير بنظام الامتحان الواحد في العام الدراسي مثل قطاع الطب.





وأضاف، أنه بالنسبة للكليات التي تسير بنظام الفصلين الدراسيين، فإنه سيتم الأخذ بتقدير الفصل الدراسي الأول.





وذكر أنه سيتم خفض أعداد الطلاب في الغرف داخل المدن، فمثلا الغرفة التى تسكن اثنين سيسكن فيها طالب واحد، والغرفة التي تسكن أربعة سيسكن فيها ثلاثة طلاب فقط.





عودة طلاب جامعة الأزهر للسكن الجامعي

وحاليا، أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، استعداد المدن الجامعية لعودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة، الثلاثاء الموافق 23 من فبراير الجاري.





كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي اليوم، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم غدا الأربعاء، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت 27 من الشهر ذاته.

أسماء طلاب وطالبات الأزهر المقرر إقامتهم بالمدينة الجامعية بأسيوط من من هنا



