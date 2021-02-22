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ديني

أسماء طلاب وطالبات الأزهر المقرر إقامتهم بالمدينة الجامعية بأسيوط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:14 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، عن تسكين طلاب الفرقة الأولى بكليات الجامعة بأسيوط، بداية يوم الثلاثاء 23 فبراير لكليات العلوم، وطب الأسنان، والصيدلة والحالات الخاصة، ويوم الأربعاء الموافق 24 فبراير كليات الطب البشري، والهندسة الزراعية، والزراعة.

كما سيتم تسكين الطلاب يوم الخميس الموافق 25 كليات التربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين، واللغة العربية، وكذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير التخلفات.

وشددت الجامعة على الطلاب، بضرورة الالتزام بالجداول المعلنة منعًا للتكدس والزحام، وضمن الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

كما أعلنت الجامعة عن  تسكين طالبات الفرق الأولى بداية من يوم الثلاثاء 23 فبراير لكليتي الطب والصيدلة، ويوم الأربعاء الموافق 24 فبراير كلية التربية، ويوم الخميس الموافق 25 باقي الكليات، ويوم الجمعة الموافق 26 التخلفات.
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