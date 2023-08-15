محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

اعترف كاتب محكمة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه نشر على الإنترنت وثيقة حول اتهام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جنائيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كاتب المحكمة إنه كان يختبر النظام قبل أن تصوت هيئة المحلفين الكبرى في وقت لاحق من اليوم على ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق بتهمة محاولة قلب هزيمته في الانتخابات.

وأصدرت المحكمة أمس الاثنين بيانا جاء فيه أن وسيلة إعلامية حصلت على وثيقة “وهمية”.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها ترامب بأنها محاولة من قبل الديمقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وفي واشنطن، يواجه الرئيس الأمريكي السابق أربع اتهامات. وفي ميامي، فلوريدا، يتم محاكمته في قضية الوثائق السرية، حيث تم توجيه 40 تهمة له علي خلفية هذه القضية.

وفي نيويورك، وجهت إلى ترامب 34 تهمة في قضية تزوير وثائق تجارية أثناء معالجة مدفوعات لإخفاء معلومات تعرض ترامب للخطر، بما في ذلك اتصال مزعوم بالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 20 عامًا في السجن.