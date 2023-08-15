تعليق عاجل من ترامب بشأن "تزوير" انتخابات جورجيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيصدر تقريرا بخصوص "تزوير" انتخابات جورجيا في 21 أغسطس الجاري.

وأشار ترامب إلى أن الادعاء في جورجيا لم يلاحق المزورين وذهب خلف من كشفهم، مضيفا، أنه لا يمكن دحض الأدلة حول تزوير انتخابات الرئاسة 2020 في ولاية جورجيا.

ولم يقدم ترمب أي دليل على ادعائه حتى الآن، ونفى مسؤولو الولاية وجود أي تزوير انتخابي.

كما يحقق مدعون في ولاية جورجيا في مكالمة هاتفية بين ترامب وسكرتير الولاية براد رافينسبيرغر، حيث طلب ترامب منه "أن يعثر" على أصوات كافية لإلغاء فوز منافسه جو بايدن.