لا يمكن تجاهلها.. 7 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدى هو من أكتر أنواع السرطان انتشارًا بين السيدات؛ فواحدة من كل 8 سيدات تصاب بسرطان الثدى، وهناك 7 أعراض أساسية يمكن أن تدلك على سرطان الثدى، لذا نقدم لكِ فى هذا التقرير بعض الأعراض وفقا لموقع هيلثى..





أعراض سرطان الثدى السبعة التى لا يمكن تجاهلها:





1. كتلة فى الثدى:

هي أكترهم انتشارًا وأبرزهم ويمكن أن تبقى الكتلة بنفس الحجم، ويمكن أن تكبر وعندما تضغطى على الكتلة غالبا تكون ملتصقة فى الجلد ولا يمكن تحريكها وتكون متحجرة وليست منتظمة ومختلفة فى ملمسها عن باقى الثدى والكتلة يمكن أن تسبب لك ألما عند لمسها.





2. كتلة فى الإبط:

غالبا تكون صغيرة وجامدة وغير منتظمة ويمكن تلاقى اكتر من كتلة فى الإبط وهذا دليل على انتشار سرطان الثدى فى الغدد الليمفاوية فى الإبط.





3. تغيرات جلد الثدى:

تجدين تغييرات كتير فى جلد الثدى من آثار سرطان الثدى والتى لا يمكن تجاهلها والتغيرات تكون تجعد الجلد ويكون الجلد سميكًا أكثر،ويمكن أن يكون مثل قشر البرتقال وأيضا تجدين احمرارا فى الجلد وانتفاخا وحكة والتى لا تزول باستعمال المراهم والأدوية الملطفة للحكه.





4. إفرازات حلمة الثدى:

تجدين إفرازات كثيرة تخرج من حلمة الثدى ويمكن أن تدل فى حالات كثيرة على سرطان الثدى لكن هى عارض من الأعراض السبعة والتي لا يمكن تجاهلها ويمكن أن تدلك على أنها سرطان ثدى إذا كانت الإفرازات تخرج من تلقاء نفسها بدون الضغط عليها ولونها يكون سائلًا شفافًا أو افرازات دموية.





5. تغيرات في حلمة الثدى:

مثل جرح أو قرح فى الحلمة وأيضا يتغير شكل الحلمة أنها تكون بارزة داخل الثدى بدلا من الخارج.





6. تغير حجم الثدى:

الثدى يمكنأن يتضخم ويزداد حجمه فى واحد منهما أو يمكن أن يتقلص ويقل حجمه.





7. ألم الثدى:

ولكن ألم الثدي تسببه أشياء كثيرة وتشتكي منه كثير من السيدات وفي مختلف الأعمار وقليل من الحالات يكتشف من خلال الألم.