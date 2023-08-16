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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير كيوي

طريقة عمل عصير كيوي
طريقة عمل عصير كيوي  

يعتبر طريقة عمل عصير كيوي من العصائر المنعشة خاصة في فصل الصيف، والكيوي تعد من أشهر الفواكه الصحية المهمة لجسم الإنسان، ودائماً ما ينصح بتناولها لمرضى الأنيميا، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، كما تقي الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين.

 

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الشيف: سنان بطرس، طريقة عمل كيوي من العصائر الصحية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 10 دقائق، وتكفي هذه المقادير لعمل كوبين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل عصير كيوي

 

طريقة عمل عصير كيوي

 

مقادير طريقة عمل عصير كيوي :

4 حبة كيوي، مقشرة ومقطعة

1 كوب ماء

1 كوب مكعبات ثلجسكر، حسب الرغبة

 

طريقة عمل عصير كيوي :

_ نخغق الكيوي مع الثلج، السكر والماء في الخلاط الكهربائي حتى يتجانس المزيج.

_ نوزع عصير الكيوي في كاسات التقديم وتقدمه بارداً.

كيوي عصير كيوي طريقة عمل عصير كيوي العصائر الانيميا الحديد

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