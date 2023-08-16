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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا وتسقط 3 طائرات مسيرة بمقاطعة كالوجا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعة كالوجا فجر اليوم /الأربعاء/.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على أهداف في منطقة كالوجا.
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت كل المسيرات في الوقت المناسب ودمرتها، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات.
وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلجورود وكالوجا وكورسك.
 

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