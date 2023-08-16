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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي بالمسيرات.. حاكم أوديسا يعلن تضرر صوامع ومستودعات الحبوب

حاكم أوديسا يعلن
حاكم أوديسا يعلن تضرر صوامع ومستودعات الحبوب

أعلن حاكم أوديسا، أوليه كيبر، اليوم الأربعاء، تضرر مخازن للحبوب، في قصف روسي بـ"مسيرات"، على ميناء أوكراني على نهر الدانوب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال “كيبر”: إن صوامع ومستودعات الحبوب تضررت في هجمات الطائرات المسيرة الروسية على أحد موانئ نهر الدانوب في أوكرانيا.

وكتب “كيبر” عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام": "هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا مرتين الليلة الماضية بطائرات مسيرة هجومية".

وأشار إلى أن "الهدف الرئيسي هو الميناء والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة".

فيما لم يحدد أي ميناء تعرض للهجوم.

ويوجد في أوكرانيا ميناءان رئيسيان على نهر الدانوب - ريني وإسماعيل، وكلاهما تعرض للهجوم من قبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، أنه من شبه المؤكد أن روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع تشبه المسيرات الإيرانية من طراز "شاهد".

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية، أن روسيا تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المسيرات الانتحارية خلال أشهر فقط.

وأشارت الاستخبارات البريطانية، إلى أن روسيا تعتمد على مكونات إيرانية لصناعة المسيرات يتم شحنها عبر بحر قزوين.

كما أكدت المخابرات البريطانية، على أن القوات الأوكرانية أثبتت قدرتها على تحييد معظم الطائرات الروسية المسيرة من طراز شاهد القادمة إليها.

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