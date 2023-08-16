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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات، فجر وصباح اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من مخيم نور شمس، وبلدة بلعا، شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن دورية احتلال راجلة كانت متواجدة في محيط مخيم نور شمس اعتقلت أحمد هاشم عليان (18 عاما)، ومحمد مؤيد عليان، وعياش ياسر حسان (16 عاما)، أثناء تواجدهم بالقرب من المخيم واقتادتهم الى أحد مراكز الاعتقال.

كما اعتقل المُحَرَّر ليث القطيش من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، والشقيقين نادي، ومحمود حسن الحلو من بلعا شمال المحافظة.

وفي حي الجابرات بمدينة جنين، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان ، هم: أكرم حمدان، عبيدة الصيدلي، قسام الفايد.

واندلعت مواجهات بين تلك القوات، وعشرات الشبان بعد اقتحامها لبلدة برقين ومثلث الشهداء.

واعتقل محمد البزار من سردا شمال رام الله.

واعتقل الشاب ليث شواهنة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

بينما اعتقل المُحَرَّر عاطف ثوابتة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتم مداهمة عدة منازل بحثًا عن شبان آخرين.

فيما اعتقل الشاب محمد خليل حمدان بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا، وأحمد وهبة، ومحمد ادكيدك من العيزرية، وعدي أبو السعد، وجميعهم من القدس المحتلة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات الضفة الغربية مدينة القدس المحتلة فلسطين اخبار فلسطين

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