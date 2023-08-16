تأييد برلماني لقرار وزير التعليم بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب.. ونواب يؤكدون أهمية وجود منصة ذكية لتقديم الإرشاد التربوي والاجتماعي لهم

نواب البرلمان عن قرار وزير التربية والتعليم:

يهدف لتخريج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر

زيادة الوعي الأخلاقي لدى الطلاب شيء أساسي

ترسيخ الأخلاق الحميدة «ضرورة» في المراحل التعليمية الأساسية

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب، وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين، وزيادة أعدادهم، مؤكدين أن الطلاب والأطفال في أمس الحاجة إلى الإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي؛ لمواجهة المشاكل والأزمات التي نمر بها، نتيجة القصور بالمنظومة الأخلاقية التي أصبح يعاني منها البعض.

فى البداية، أيدت دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الإخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.

تفعيل دور الإخصائي النفسي في المدارس

وأكدت “هلالى” لـ"صدى البلد"، أن الطلاب والأطفال فى أمس الحاجة إلى الإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي، لمواجهة المشاكل والأزمات التي يمرون بها، نتيجة القصور بالمنظومة الأخلاقية التي أصبح يعاني منها البعض.

وأوضحت النائبة أنها قدمت مقترحا برغبة، بشأن إنشاء منصة ذكية، تهدف إلى رفع الوعي، من خلال تقديم الإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي للطلاب، ودعم أولياء الأمور بأساليب التربية الحديثة، مع تفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، لاتخاذ اللازم بشأنه من قِبَل الحكومة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المنصة الذكية تهدف إلى نشر الوعي وإيجاد الحلول للمشاكل التي تخص الطلاب في جميع المراحل الدراسية وكيفية معالجة أولياء الأمور لتلك المشاكل والتواصل معهم في حلها.

وأشارت إلى أن مقدار تقدم الدول وتطورها، يُقاس بنسبة تعلم أبنائها، ونوعية هذا التعليم ومستواه، بما يدعو الدول لوضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع، الأمر الذي يتطلب توافر البنية التحتية المؤهلة بوجود هيئة تعليمية وتربوية وإشرافية ومستلزمات العملية التعليمية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة توفر عدة خدمات منها تعزيز الصحة النفسية والمهارات الفكرية والاهتمامات التعليمية للطلاب ومساعدة أولياء التعامل مع المشاكل المتعلقة بأبنائهم وذلك من خلال تقديم الإرشادات النفسية والنصائح التربوية ونشر فيديوهات توعوية قصيرة من أجل معالجة المشاكل السلوكية الخاطئة الأمور في لكل مرحلة عمرية، فضلًا عن نشر الوعي للطلاب لاستبدال المفاهيم والسلوكيات الخاطئة بأخرى صحيحة (التنمر التحرش- العنف).

واستطردت أن الاقتراح يهدف لتقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للطلاب كخفض القلق والتوتر المرتبط بفترة الامتحانات ومواجهة المعوقات التي تواجههم مثل التعثر الدراسـي وعدم القدرة على الموازنة بين المسئوليات الاجتماعية والتربوية لديهم وحثهم على كيفية إدارة الوقت وتوجيه أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم لتجاوز الأزمات الاجتماعية والنفسية في حال التعرض لها (كانفصال الآباء- المرض)، بالإضافة إلى أنها تفعل دور الأخصائيين النفسيين في المدارس من خلال تدريبهم وتأهيلهم على برامج التربية النفسية وتقديم الاستشارات والدعم النفسـي وبرامج التوعية لمواجهة العديد من المشاكل السلوكية لطلاب المدارس (التنمر- والتمييز وغيرها)، وإعلاء قيم الأنشطة الإيجابية التي يمارسها الطلاب وذلك لخلق جيل لديه قدر من التماسك الداخلي يحميه من جميع المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها.

ومن جانبها، أيدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.

نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب

وقالت “العسيلى” لـ"صدى البلد"، إن قرار وزير التربية والتعليم بشأن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم، إيجابي، ويهدف لتخريج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عاليا.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أهمية زيادة الوعى الأخلاقي لدى طلابنا وترسيخ الأخلاق الحميدة عندهم في المراحل التعليمية الأساسية وإعادة بناء القيم والأخلاق الطيبة التي نحتاجها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى تحصين النشء من التطرف فى ظل ما يعانيه مجتمعنا من انفلات أخلاقي وحالات فوضى وظواهر سلبية بين الشباب.

وأوضحت النائبة أن نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب فى المدارس يقضي على وقائع اعتداء الطلاب على المعلمين او العكس، وتفعيل ذلك داخل المدرسة سيكون إيجابيا جدا؛ لأن المدرسة تعد البيت الثاني والمعلم والمربي الذي يصقل الطفل ويقوِّمه ويُغني مهاراته ويبرز مواهبه ويوجهه إلى الطريق الصحيح.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أكد أنه سيتم العمل على نشر الوعي الصحي والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كثيرا من الآباء والامهات يفرقون في المعاملة بين أولادهم وهذا خطأ وينتج عنه “أمراض نفسية”.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة: نري في المدارس وقائع غريبة مثل طالب يعتدي علي معلمه أو العكس لذلك نحتاج المبادرات النفسية المهمة التي تساعدنا في بناء الإنسان.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : هدفنا ليس الدرجات ولكن هدفنا بناء الإنسان كامل وذلك يأتي بالشراكة مع كل المؤسسات المعنية والتي من أبرزها مؤسسات المجتمع المدني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن بصدد عمل مبادرة لمواجهة التنمر والعنف في المدارس لأنه يوجد بعض الطلاب لا يستطيعون مواجهة التنمر مما يؤدي لإصابتهم بتعب نفسي من التنمر.

وأدلى الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس بتصريحات هامة ، خلال المؤتمر، بشأ، لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وشدد الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، على أهمية تعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مؤكداً أن 25% من الطلاب يعانون من أمراض نفسية، والكثير من الطلاب يعانون من الوسواس القهري.