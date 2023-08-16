خبير: محطة الضبعة طفرة نوعية في تنوع مصادر الطاقة المصرية

تحدث الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادي، عن أهمية إنشاء محطة الضبعة النووية ودورها في توفير الطاقة قائلا:" الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كافة مواردها بجميع الاتجاهات، حيث اتجهت فى التنمية إلى سيناء والساحل الشمالى الغربى، وملف الطاقة النظيفة".





وأوضح محمد البهواشى أن محور الطاقة النظيفة يتمثل فى محور الضبعة الطاقة النووية النظيفة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها وخلق حالة من التكامل بين القطاعات الكهربائية بالكامل، موضحا أن مصر اليوم تنتقل إلى الهيدروجين الأخضر لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى وانتقلنا لمرحلة التصدير بعد الاكتفاء الذاتى



تابع محمد البهواشى، أن الهيدروجين الأخضر هو أحدث عناصر الطاقة، ومحطة الضبعة تعد طفرة نوعية فى تنوع مصادر الطاقة المصرية، وما نشهده فى الساحل الشمالى هو تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية غير المحدودة.