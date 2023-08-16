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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقف لها بالمرصاد.. روسيا تحبط هجوما أوكرانيًا بمسيرات جنوب موسكو

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء ، أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية جنوب غربي موسكو ، في أحدث موجة من الهجمات الجوية قرب العاصمة ، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الوزارة، إن أوكرانيا شنت الهجوم في الساعة 5:00 صباحًا باستخدام "ثلاث طائرات بدون طيار على أهداف في منطقة كالوجا".

ذكرت الوزارة "تم رصد جميع الطائرات بدون طيار وتدميرها في الوقت المناسب من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية".

وقال حاكم كالوجا إن الطائرات المسيرة أسقطت في جنوب المنطقة ، على بعد بضع مئات من الكيلومترات جنوب غرب موسكو.

قال حاكم كالوجا، فلاديسلاف شابشا : "لا توجد أضرار وقعت على الناس أوالبنية التحتية".

يعد الهجوم الجوي الأوكراني، الخامس على الأقل هذا الشهر على منطقة كالوجا، حيث تقول روسيا إنها صدت جميع الهجمات.
يأتي ذلك، فيما قالت أوكرانيا أنها استعادت مستوطنة أوروزين في منطقة دونيتسك الصناعية، في جزء من مساعي أوكرانيا لانتزاع  الأراضي من القوات الروسية على طول الجبهة الجنوبية في أوكرانيا.

شنت كييف هجومها المضاد في يونيو ، لكنها أقرت بصعوبة الأمر، وأنها تعاني لتحقيق اختراق للمواقع روسية شديدة التحصين، فيما قال خبراء كثر، أن الهجوم الأوكراني المضاد يعاني فشلا في تحقيق الأهداف.

يأتي الإعلان عن أوروزين بعد يوم واحد من قول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الموارد العسكرية الأوكرانية "استنفدت تقريبًا" ، على الرغم من تلقي شحنات أسلحة من الحلفاء الغربيين.

تعد منطقة دونيتسك ، واحدة من أربع مناطق أوكرانية ضمها الكرملين العام الماضي ، بعد أشهر من التدخل الروسي في فبراير 2022.

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