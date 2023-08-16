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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائق وفني يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

نجح مسعف وسائق بفرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود، والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

 

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بمركز الواسطى، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

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وتدخل طاقم الإسعاف المكون من محمد حسين وكامل عيد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

التعامل الفوري رئيس جامعة رئيس جامعه بني سويف صحراوي بني سويف سيارة الإسعاف مركز الواسطى مستشفى الواسطى المركزي مستشفى الواسطي

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