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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يتفق مع إشبيلية على ضم ياسين بونو

ياسين بونو
ياسين بونو

اتفق نادي الهلال السعودي، مع نظيره إشبيلية الإسباني، على التعاقد مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأندلسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الخاصة باللاعبين والمدربين في أوروبا، أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".

وأضاف: "يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة".

ومن المقرر أن يشارك ياسين بونو مع إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، أمام مانشستر سيتي.

وكان الهلال قد تعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادما من باريس سان جيرمان، بعد انضمام كوكبة من النجوم مثل كاليدو كوليبالي ومالكوم وسافيتش ونيفيز.

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