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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تهاجم الأطفال.. الكلاب الضالة تزعج سكان عرب المعادي

صدى البلد

استغاث سكان منطقة عرب المعادي، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، ما تسبب في إثارة الرعب بين الأطفال والكبار. 

وأعرب السكان عن انزعاجهم من نباح الكلاب ليلاً ومهاجمتهم للمارة، وتزايد أعدادهم بشكل غير محتمل على الإطلاق. 

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