ارتكبوا 11 جريمة بالشارع .. القبض على عصابة سرقة الموبايلات بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخليةبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (11) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار ، وأرشدوا عن المسروقات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.