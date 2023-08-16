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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنادق خرطوش وطبنجات .. الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح ناري بالبحيرة

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو  عمره مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة أمنية استهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة دمنهور ).

وأسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة ( 15 متهم " لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 24 متهم "لعدد 15منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (1060) حكم قضائى متنوع. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام المواد المخدرة امن البحيرة

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