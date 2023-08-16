أجهزة تعدين وغسيل أموال.. القبض على شخص يبيع العملات الافتراضية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (106 جهاز تعدين العملات الافتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.