البحث عن شريكه.. شخص يحول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة ورش إصلاح وتعديل الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثانى.

تم استهداف محل إقامة المتهم الثانى، وتبين "عدم تواجده"، وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على “عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء”، وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.