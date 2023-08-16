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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لمحافظة الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أركان حرب محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للبترول لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية مواردها، وذلك  اليوم بديوان عام محافظة الغربية.

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وأوضح الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في حصر كافة قطع الأراضي غير مستغلة بالمحافظة، وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة، إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الأراضي غير المستغلة.

مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

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جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب مجدي أبو المجد هارون نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشركة الوطنية للبترول الرعاية الطبية المستشار القانوني

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