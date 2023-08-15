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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يناقش الخطط الزمنية لمشروعات "حياة كريمة" بالمحلة الكبرى

صدى البلد

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أنه تم التحضير للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي ووضع التصميمات الهندسية واعتمادها من الجهات المختصة .. مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات.
جاء ذلك خلال مناقشة محافظ الغربية في اجتماع موسع، مساء اليوم الثلاثاء، الخطط الزمنية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز المحلة الكبرى، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بالمحلة.
وناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهي (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).
ففي قطاع الصرف الصحي، اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ 19 مشروعا جاري استكمالهم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتراوح نسب تنفيذها 70-95 % بالإضافة إلى 3 مشروعات جديدة توسعات محطات معالجة و 7 محطات رفع جديدة.
وفي قطاع الصحة، تمت مناقشة المشروعات والتي يبلغ عددها 54 مشروعا جديدا وقطاع الإسعاف الذي سيشمل 19 مشروعا، كما تم استعراض مشروعات التضامن الاجتماعي والتي ستشمل 15 مشروعا جديدا منها 6 مشروعات تطوير ورفع كفاءة، و9 مشروعات إنشاء جديد.
كما استعراض المحافظ خطة المدارس التي ستشمل 151 مدرسة ما بين إنشاء جديد وصيانة ورفع كفاءة وتوسعات، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتي يبلغ عددها 62 مشروعا.
وأكد رحمي أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات، وأن مبادرة "حياة كريمة" تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.
 

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