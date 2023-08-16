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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو مسلسل بيت طاهر وهذه تفاصيل حلقاته

لقطة من مسلسل بيت
لقطة من مسلسل بيت طاهر

كشفت منصة نتفليكس عن المقطع الدعائي لمسلسلها السعودي الكوميدي الجديد "بيت طاهر"، حيث تدور أحداث المسلسل المكوّن من 6 حلقات، حول عائلة تجد نفسها على بُعد أسابيع قليلة من إفلاس محلّها المخصص لبيع السمك. 

ويسعى أبناء الأسرة داخل الاحداث  بحثًا عن عمل تجاري ناجح في مدينة جدّة، لتبدأ رحلة مليئة بالأحداث الكوميدية والمغامرات الفوضوية المضحكة التي تحمل طابعًا سعوديًا بامتياز.


 

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وتقع  العائلة القليلة الخبرة بمجال ريادة الأعمال على فكرة مذهلة وغير اعتيادية ، ويشرع أفرادها بالعمل في مجال يلقى رواجًا كبيرًا في السوق، لتتوالى بعد ذلك الأحداث الكوميدية، حين لا تسير الأمور بالسهولة التي توقعوها، فنجدهم يتخبطون وسط المشكلات والعقبات، ويقعون ضحية الكثير من الألاعيب، ليكتشفوا في النهاية بأن التضحية ووالعائلة هما أثمن المقتنيات.


المسلسل من بطولة محمد بخش (جمعة)، في دور الوالد وربّ الأسرة الذي يخوض تجارب كوميدية لا حدود لها، والهاشمي الفيصل (يوسف)،  الذي يلعب دور الابن الذي يمتلك الكثير من الشغف والقليل من الحظّ، ومحمد الفرا (كريم)، يحل كشريك يوسف في المجازفات والشقيق الذي يهتم بالجميع، وجود السفياني (عزيزة)، بدور الابنة الذكية وصاحبة الأفكار الخلّاقة والمستعدّة لإكتشاف العالم، وتطل نعيمة أحمد (لطيفة)دور الجدّة الجريئة والمفعمة بالحيوية ، وسيتم عرض مسلسل "بيت طاهر" حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 9 سبتمبر.

 

بيت طاهر مسلسل بيت طاهر تتفلكيس منصة نتفلكس السعودية

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