عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يكرم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي لصورة النساء في دراما رمضان

صدى البلد

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة  الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة. 


وعبرت الدكتورة سوزان القليني عن سعادتها لحرص صناع الدراما والاعلام علي تناول قضايا المرأة في أعمالهم خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ، و أكدت على أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الاعلام بالمجلس، على مدار ثمانية أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد و متابعة و تحليل المحتوى الدرامي و البرامجي و الإعلانات و مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، و مدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي، واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع اراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.


ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر إلي جميع الاعلاميات والإعلاميين وأساتذة الاعلام بالجامعات المصرية والطلاب المتطوعين من جميع أقسام كليات الإعلام الذين شاركوا في عملية رصد صورة المرأة في المسلسلات والاعلانات ومواقع التواصل الإجتماعي والمنصات والبرامج المقدمة علي التليفزيون والراديو خلال شهر رمضان الماضى.


هذا وعقب الاجتماع الدورى للجنة تم تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي ، وتم توزيع شهادات تقدير علي طلاب وطالبات لجنة الرصد. 
 

تجدر الإشارة الى أن الرصد قد  تم علي عدة مستويات، المستوي الأول من ٢٥٠ طالب وطالبة قاموا برصد صورة المرأة في عدد ٣٨ مسلسلا، والمستوي الثاني للرصد تمثل في رصد صورة المرأة في الاعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، ومستوي ثالث   تمثل في رصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية ، وكذلك تم رصد اتجاهات المجتمع نحو قضايا المرأة علي وسائل التواصل الاجتماعي ثم قياس اتجاهات المرأة نحو صورتها المقدمة في المسلسلات من خلال استبيان علمي تم تصميمه وتطبيق علي السيدات في محافظات مصر.

IMG-20230816-WA0119
IMG-20230816-WA0119
IMG-20230816-WA0121
IMG-20230816-WA0121
IMG-20230816-WA0122
IMG-20230816-WA0122

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

ترشيحاتنا

ستمر بـ توفيق الله | الرئيس السيسي يؤكد للمصريين: نعلم الظروف الحالية

الرئيس السيسي: مفيش شهادة وفاة لحاجة في مصر طول ما احنا مع بعض

السيسي: مفيش مكان في مصر إلا وطالته يد البناء والتعمير

اندلاع حريق هائل في جزيرة تينيفيري بـ إسبانيا بسبب الإهمال.. فيديو

قرار حاسم من روسيا لوقف انهيار الروبل

وسط انتقادات شديدة له.. بايدن يعتزم زيارة هاواي الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. أمريكية تحصل على 1.2 مليار دولار تعويضا من صديقها السابق

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

فيديو

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ