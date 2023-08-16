القومي للمرأة يكرم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي لصورة النساء في دراما رمضان

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة.



وعبرت الدكتورة سوزان القليني عن سعادتها لحرص صناع الدراما والاعلام علي تناول قضايا المرأة في أعمالهم خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ، و أكدت على أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الاعلام بالمجلس، على مدار ثمانية أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد و متابعة و تحليل المحتوى الدرامي و البرامجي و الإعلانات و مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، و مدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي، واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع اراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.



ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر إلي جميع الاعلاميات والإعلاميين وأساتذة الاعلام بالجامعات المصرية والطلاب المتطوعين من جميع أقسام كليات الإعلام الذين شاركوا في عملية رصد صورة المرأة في المسلسلات والاعلانات ومواقع التواصل الإجتماعي والمنصات والبرامج المقدمة علي التليفزيون والراديو خلال شهر رمضان الماضى.



هذا وعقب الاجتماع الدورى للجنة تم تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي ، وتم توزيع شهادات تقدير علي طلاب وطالبات لجنة الرصد.



تجدر الإشارة الى أن الرصد قد تم علي عدة مستويات، المستوي الأول من ٢٥٠ طالب وطالبة قاموا برصد صورة المرأة في عدد ٣٨ مسلسلا، والمستوي الثاني للرصد تمثل في رصد صورة المرأة في الاعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، ومستوي ثالث تمثل في رصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية ، وكذلك تم رصد اتجاهات المجتمع نحو قضايا المرأة علي وسائل التواصل الاجتماعي ثم قياس اتجاهات المرأة نحو صورتها المقدمة في المسلسلات من خلال استبيان علمي تم تصميمه وتطبيق علي السيدات في محافظات مصر.

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