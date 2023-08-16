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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس هيئة الإسعاف يتفقد المنشآت في شمال سيناء

رئيس هيئة الإسعاف
رئيس هيئة الإسعاف في زيارة لسيناء

يزور  محافظة شمال سيناء  اليوم الأربعاء،  الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، حيث كان في استقباله الدكتور محمود عامر مدير عام مرفق اسعاف شمال سيناء وعدد من العاملين بالمرفق وذلك لتفقد المنشآت التابعة لمركز الإسعاف. 

 

نقاط الإسعاف:


واستهل رئيس الهيئة، زيارته إلي محافظة شمال سيناء بلقاء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعقبها جولة تفقدية علي عدد من نقاط الإسعاف، وزيارة المقر الرئيسي للإسعاف في وسط مدينة العريش، ولقاء العاملين بها.

 


وتأتي زيارة رئيس هيئة الإسعاف إلي محافظة شمال سيناء ضمن الزيارات التي يقوم بها المسئولين إلي المحافظة بعد عودة الحياة الي طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات وتوجيهات القيادة السياسية.

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استراتيجية جديدة لدمج أبناء شمال سيناء وتغيير نمط الحياة

 

سيناء الإسعاف مرفق محافظة المنشاة

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