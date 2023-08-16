أسباب الإصابة بمرض النقرس.. واحذر من تناول هذه الأطعمة

يحدث مرض النقرس عند تراكم بلورات اليورات في المفاصل، مما يؤدي إلى الالتهاب والألم الشديد المصاحبين لنوبات النقرس.

أسباب حدوث مرض النقرس

وقد تتكون بلورات اليورات عند وجود مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الدم، وينتج الجسم حمض اليوريك عندما يكسر البورينات، وهي مواد موجودة بصورة طبيعية في الجسم.

وتوجد هذه البورينات أيضًا في أنواع معينة من الأغذية، مثل اللحوم الحمراء والأحشاء الداخلية كالكبد، ومن المأكولات البحرية الغنية بالبورينات الأنشوجة والسردين والمحار والإسقلوب والسلمون المرقط والتونة.

كما يؤدي تناول المشروبات الكحولية، وخاصةً الجعة (البيرة)، والمشروبات المُحلاة بسكر الفواكه (الفركتوز) إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك، وفقا لنا نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

أسباب حدوث مرض النقرس

وفي الظروف الطبيعية، يتحلل حمض اليوريك في الدم ويمر عبر الكلى إلى البول. ولكن الجسم في بعض الأحيان ينتج كميات مفرطة من حمض اليوريك، أو تتخلص منه الكلى بكميات أقل مما ينبغي.

وعند حدوث ذلك، قد يتراكم حمض اليوريك مكونًا بلورات يورات حادة كالإبر في أحد المفاصل أو الأنسجة المحيطة به، مما يسبب ألمًا والتهابًا وتورمًا.