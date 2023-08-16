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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل تعثر انتقال طارق حامد إلى ضمك السعودي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن تعثر انتقال الدولي المصري طارق حامد، لاعب الاتحاد السعودي إلى نظيره ضمك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية فإن خلافات حول مدة العقد أجلت حسم انتقال طارق حامد لاعب نادي الاتحاد إلى ضمك.

وأشارت إلى أن طارق حامد كان قد تلقى عرضًا للانضمام لنادي ضمك خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكن اللاعب اشترط أن تكون مدة العقد سنتين، بينما ضمك يطلب ان تكون المدة سنة واحدة.

طارق حامد واتحاد جدة

يذكر أن طارق حامد قد انتقل إلى اتحاد جدة الموسم الماضي وتوج مع الفريق ببطولة دوري روشن السعودي.

طارق حامد الاتحاد السعودي الاتحاد ضمك الانتقالات الصيفية الجارية

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