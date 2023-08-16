انتهاء مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا.. والنتيجة من هنا

تنتهي غدا الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 ، مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على الرابط الالكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت عن اتاحة خدمة تظلمات الثانوية العامة 2023 على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم منذ يوم الخميس 3 أغسطس 2023 مشددة على إتاحة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 لمدة أسبوعين فقط من هذا التاريخ.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وكانت قد شهدت منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، إقبالا كثيفاً من آلاف الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بهدف تأكد كل طالب من مدى حصوله على حقه كاملاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وتسجيل ملاحظات كل طالب في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)

بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا

اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة

تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك

ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.

وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :

سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها

التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .

وللحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من أن يقوم الطالب بالدخول الآن على الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/