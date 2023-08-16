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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفريق البحثي صاحب اكتشاف حفرية الحوت "توت سيتس"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم  الدكتو شريف خاطر- رئيس جامعة المنصورة الفريق البحثى بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بكلية العلوم، بحضور الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، ود هشام  محمد سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، ودكتورة هبة الدسوقي مدير المركز.

يأتي تكريم الفريق البحثى لمركز الحفريات الفقارية نظرًا لاكتشاف وتسجيل حفرية لحوت "توت سيتس" ملك الحيتان، ويقدر عمره بـ41 مليون سنة ونشر الفريق مؤخرًا البحث بمجلة الناتشر الدولية.

وعبر الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة  عن فخره بما تم الإعلان عنه ، مؤكدا أن الاكتشاف الجديد يمثل تفوق علمى جديد فى تخصص الحفريات التى تتفرد فيها جامعة المنصورة بين الجامعات على المستوى المحلى ومستوى الشرق الأوسط و يضع الجامعة في مكانة مميزة فى الاكتشافات العلمية فى تخصص الحفريات، كما أن النشر في المجلات  العالمية يضيف للجامعة ولمصر مكانة علمية جديدة في مجال مهم من المجالات العلمية.

وتم تكريم أعضاء الفريق البحثى المكتشف لحفرية الحوت ويضم الفريق : الدكتور  هشام  محمد سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية،  دكتور محمد سامح عنتر عضو مجلس ادارة المركز ، الباحث  عبدالله جوهر عضو الفريق البحثى.

كما تم تكريم أعضاء الفريق البحثى وفريق سلام لاب بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية نظرًا للاسهامات العلمية والاكتشافات التى تم نشرها خلال الفترة الماضية والتى تم نشرها فى كبرى المجلات الدولية العلمية.

وشمل التكريم كلا من : 
الباحثة سناء السيد، الباحثة  شروق الاشقر، الباحث  بلال سالم، الباحث  محمد احمد ، الباحث حسام السقا ، الباحثة سارة صابر ، أحمد مرسي عبدالستار المصمم العلمي بالمركز.

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جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة عضو مجلس إدارة مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية مستوى الشرق الأوسط

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