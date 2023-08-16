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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

صدى البلد

شاركت  الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بأحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة  خلال تواجدها فى أحد المطاعم.

 وظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانًا باللون الاسود المتداخل به البوم الابيض ذات فتحة من الجوانب والساق وهو ما كشف عن جمالها وأاناقتها وعن رسمة التاتو الخاصة بها.


  وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.
 

اليكم صور الكاتبة ياسمين الخطيب .

 

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولاني كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات"


 

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".


 

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الكاتبة ياسمين الخطيب صور الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب نزار الفارس

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